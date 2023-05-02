Качество дорог в Казахстане помогут улучшить китайские специалисты

КаздорНИИ заключил меморандум о сотрудничестве с Транспортным институтом Цзянсу (Jiangsu Transportation Institute), сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, эксперты КаздорНИИ отправились в Китай для ознакомления с нормативным регулированием, проектированием, строительством, эксплуатацией и экономикой дорожного строительства соседней страны. Пользуясь представившейся возможностью, казахстанские специалисты также познакомятся с технической базой дорожно-строительной отрасли Китая.

Институт заключил меморандум о сотрудничестве с Транспортным институтом Цзянсу (Jiangsu Transportation Institute).

"Подписан меморандум о сотрудничестве с JSTI, обсуждены вопросы по установлению и организации дорожно-исследовательского института двух стран, рассмотрены вопросы по реформированию нормативно-технической базы в КНР, изучена процедура внедрения новых технологий. Также обсуждены дальнейшие планы по тесному сотрудничеству", – рассказала директор Департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий Асель Нугманова.

Как отметили в ведомстве, АО "КаздорНИИ" ведет работы по реформированию нормативно-технической базы автодорожной отрасли Казахстана. Эксперты разрабатывают новую структуру нормативной базы дорожной отрасли с учетом новых технологий и мировой практики. К реализации этой задачи планируется привлечь опыт ведущих специалистов стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим в настоящий момент инициировано заключение соответствующих меморандумов о сотрудничестве.

Дорожные эксперты отмечают значительный рост качества дорожного строительства в Китае за последние десятилетия. Страна имеет богатый опыт быстрого развития скоростных шоссе и прочих автомобильных дорог высокого класса.

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