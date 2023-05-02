Акимат Мангистауской области просит более 5 млрд тенге на завершение завода "Каспий"

Заместитель акима Мангистауской области Канат Кульджанов попросил у правительства дополнительно выделить 5,6 млрд тенге на завершение опреснительного завода "Каспий" в Актау, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что по области имеется дефицит питьевой воды – 50 тыс. кубометров в сутки. При этом опреснительный завод "Каспий" в Актау до сих пор не введен в эксплуатацию.

Канат Кульджанов ответил, что изначально стоимость проекта составляла 12,6 млрд тенге. Сейчас проект выполнен на 80%.

"Срок его реализации – июнь 2023 года. Но сейчас компания отказывается от выполнения своих обязательств в связи с геополитической ситуацией в мире. Сейчас проект подорожал на 18,1 млрд тенге. Просим содействовать в выделении денежных в размере 5,6 млрд тенге из резерва правительства РК. Если они будут выделены полное строительство завода завершится в августе 2023 года". Канат Кульджанов

На заседании правительства 2 мая 2023 года министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал, что в нескольких регионах страны наблюдается наименьший уровень охвата питьевой водой. Как отметил министр, по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% и в селах – 94,5%.

