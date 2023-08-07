Как будут решать проблему с дефицитом пресной воды в Мангистауской области

Правительство РК выделило более 5 млрд тенге на завершение проекта по расширению опреснительного завода "Каспий" в Актау, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 7 августа, правительство РК выделило 5,08 млрд тенге на завершение проекта по расширению опреснительного завода "Каспий" в Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

"Вопрос по расширению опреснительного завода "Каспий" находится на особом контроле главы государства. Проект реализуют в рамках исполнения протокола совещания с участием Президента РК "О социально-экономическом развитии Мангистауской области" от 22 сентября 2021 года", – говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Расширение завода увеличит его производительность до 40 тысяч кубометров питьевой воды сутки – то есть в два раза. До этого, в начале июля, Алихан Смаилов посетил предприятие и отметил, что его запуск поможет обеспечить питьевой водой примерно 180 тысяч человек.

"По информации акимата области, на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%", – сообщили в пресс-службе правительства.

Сумма, которую в конечном счете выделят на реализацию проекта, немного меньше той, которую запрашивали местные власти. Акимат Мангистауской области оценивал расходы на расширение завода в 5,6 млрд тенге.