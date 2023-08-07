Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как будут решать проблему с дефицитом пресной воды в Мангистауской области

Как будут решать проблему с дефицитом воды в Мангистауской области Фото: pixabay
Правительство РК выделило более 5 млрд тенге на завершение проекта по расширению опреснительного завода "Каспий" в Актау, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 7 августа, правительство РК выделило 5,08 млрд тенге на завершение проекта по расширению опреснительного завода "Каспий" в Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

"Вопрос по расширению опреснительного завода "Каспий" находится на особом контроле главы государства. Проект реализуют в рамках исполнения протокола совещания с участием Президента РК "О социально-экономическом развитии Мангистауской области" от 22 сентября 2021 года", – говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Расширение завода увеличит его производительность до 40 тысяч кубометров питьевой воды сутки – то есть в два раза. До этого, в начале июля, Алихан Смаилов посетил предприятие и отметил, что его запуск поможет обеспечить питьевой водой примерно 180 тысяч человек.

"По информации акимата области, на сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 80%", – сообщили в пресс-службе правительства.

Сумма, которую в конечном счете выделят на реализацию проекта, немного меньше той, которую запрашивали местные власти. Акимат Мангистауской области оценивал расходы на расширение завода в 5,6 млрд тенге.

Читайте также

Дефицит топлива на АЗС прокомментировали в Минэнерго

Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+

Овцы, Алаколь, горные лыжи: что обсуждал Алихан Смаилов с бизнесменами

Никита Дробны
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления