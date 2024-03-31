1 апреля в Алматы начнется обработка от клещей: что нужно знать

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В городе Алматы с 1 по 27 апреля текущего года начинается первый тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов, сообщает Zakon.kz.

Общая обрабатываемая площадь – 2 366,560 га. Обработкой будут охвачены 8 лесных массивов и 100 городских парков и скверов, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (СЭК) Алматы. Обработку обещают проводить с учетом погодных условий – в сухую, недождливую погоду. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура, второй пройдет в мае-июне.

"Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат "Дельтэкс SC 10". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка!", – сообщила Асель Калыковой, заместитель руководителя департамента СЭК города Алматы Эпидемиологи санитарной службы города рекомендуют горожанам соблюдать следующие меры предосторожности: не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстоянии, исключающее попадание на кожу или одежду раствора инсектоакарицидного препарата;

не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препарата;

после проведения обработки в течении 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с обработанного участка (согласно инструкции по применению препарата). 29 марта в Главный ботанический сад Алматы после зимы вернулись лебеди.

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