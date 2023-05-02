Димаш Кудайберген сравнил гостеприимство казахов и армян

1 мая казахстанский артист Димаш Кудайберген провел встречу с фанатами после концерта в Ереване. Певец, отвечая на вопросы, отметил, что армяне такие же гостеприимные, как и казахи, сообщает Zakon.kz.

28 апреля Кудайберген прилетел в Ереван и опубликовал видео из аэропорта. Тогда он поделился кадрами встречи с восторженными поклонниками.

После выступления поклонники обратились к артисту с просьбой выложить на YouTube-канале армянскую песню "Сарери овин мернем", которую он исполнил на концерте.

Кроме того, состоялась и встреча с фанатами. Один из вопросов касался армянских блюд, которые Димаш успел попробовать.





"Армянские шашлыки –это вообще. Полный салам алейкум. Что-то с чем-то. Очень понравилось", – заявил артист.

Также, по его мнению, армяне напоминают "нас самих, казахов". В продолжении он пересказал диалог с одним из армянином в самолете.

"Мы с ним разговорились. Он спросил, что вы делаете вечером и во сколько закончатся репетиции, встречи. Я ответил, что не знаю. Тогда он говорит: "Вот мой номер. Все просто. Напишите. Дастархан, все уже готово. Я тогда понял, что армяне такие же гостеприимные, как и казахи. Спасибо вам большое. Хочется всех поблагодарить", – заключил он.