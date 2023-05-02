Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Димаш Кудайберген сравнил гостеприимство казахов и армян

Димаш Кудайберген сравнил гостеприимство казахов и армян Фото: скриншот видео
1 мая казахстанский артист Димаш Кудайберген провел встречу с фанатами после концерта в Ереване. Певец, отвечая на вопросы, отметил, что армяне такие же гостеприимные, как и казахи, сообщает Zakon.kz.

28 апреля Кудайберген прилетел в Ереван и опубликовал видео из аэропорта. Тогда он поделился кадрами встречи с восторженными поклонниками.

После выступления поклонники обратились к артисту с просьбой выложить на YouTube-канале армянскую песню "Сарери овин мернем", которую он исполнил на концерте.

Кроме того, состоялась и встреча с фанатами. Один из вопросов касался армянских блюд, которые Димаш успел попробовать.


"Армянские шашлыки –это вообще. Полный салам алейкум. Что-то с чем-то. Очень понравилось", – заявил артист.

Также, по его мнению, армяне напоминают "нас самих, казахов". В продолжении он пересказал диалог с одним из армянином в самолете.

"Мы с ним разговорились. Он спросил, что вы делаете вечером и во сколько закончатся репетиции, встречи. Я ответил, что не знаю. Тогда он говорит: "Вот мой номер. Все просто. Напишите. Дастархан, все уже готово. Я тогда понял, что армяне такие же гостеприимные, как и казахи. Спасибо вам большое. Хочется всех поблагодарить", – заключил он.
  • Все, что делает Димаш, всегда прекрасно и невероятно воодушевляет.
  • У Димаша новое выражение "Полный салам алейкум".
  • Твоя тонкая энергетика абсолютно совпала с удивительным духом прекрасной Армении и передалась нам.
  • Спасибо, что учли пожелания и встреча велась на двух языках, это очень-очень важно для поклонников, – отметили комментаторы.

Читайте также

Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании

Петросян подтвердил, что он в больнице

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Армения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу?
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу
Путин в ЮАР
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС – СМИ
костер
Алматинца оштрафовали на 345 тысяч тенге за костер в Иле-Алатауском нацпарке
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления