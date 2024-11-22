Феерично встретили фанаты Димаша Кудайбергена в Чехии

Казахстанский певец Димаш Кудайберген прибыл в Чехию, где его встреча с фанатами превратилась в яркое и эмоциональное событие, сообщает Zakon.kz.

Видео, запечатлевшее теплый прием, артист 22 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я в Чехии. Увидимся вечером", – написал Димаш под постом.

На официальном сайте артиста сообщается, что 21 ноября перед своим сольным концертом в Праге в рамках тура Stranger Димаш Кудайберген был приглашен в студию чешского телеканала ÓČKO TV.

"Перед началом записи передачи Димаш встретился с фанатами около студии телеканала. Поклонники артиста заранее собрались, чтобы поприветствовать любимого артиста. Чешский, казахский, русский, английский, испанский, китайский и другие языки были слышны в беседах собравшихся людей – друзей, которые встречаются на концертах Димаша и недавних фанатов, постепенно включающихся в сообщество Dears", – говорится в сообщении.

Перед началом записи Димаш успел пообщаться с фанатами, дать несколько автографов и послать десятки воздушных поцелуев поклонникам.

"Спасибо вам за огромную любовь и поддержку. Благодаря вам у меня есть причина продолжать то, что я делаю. Получая вашу искреннюю поддержку, я готов выложиться на все 100 завтра, потому что очень вас люблю. Пусть Господь благословит каждого из вас. Спасибо Аллаху, ведь благодаря Ему все это стало возможным. Благодаря вам я стал чуть популярнее, чем был раньше. Спасибо вам! Увидимся завтра на концерте", – сказал Димаш фанатам.

Поклонники преподнесли Димашу в подарок интересный инструмент. Гитара-арфа (harp-guitar) – акустический музыкальный инструмент, который объединяет в своей конструкции технические элементы гитары и арфы.

Концерт Димаша в Праге состоится вечером 22 ноября на Sportovni Hala Fortuna.

