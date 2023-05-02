41-летняя Серена Уильямс ждет второго ребенка

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс объявила о второй беременности, сообщает Zakon.kz.

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Фотографиями с округлившимся животом 41-летняя теннисистка поделилась на своей странице в Instagram.

В комментариях все принялись поздравлять именитую спортсменку и ее мужа Алексиса Оганяна со скорым пополнением в семье.

Новость по теме Серена Уильямс намекнула на скорое завершение карьеры

В августе 2022 года Серена Уильямс на турнире категории WTA 1000 в Торонто отметила, что не может играть вечно. В сентябре этого же года она потерпела поражение в 1/16-й финала US Open. Зрители провожали теннисистку стоя и громко аплодировали. Серена плакала и благодарила родных, а также всех, кто был с ней "все эти годы, десятилетия". По ее словам, "это было самое невероятное путешествие", в котором она "когда-либо была в своей жизни". На вопрос, вернется ли она, Серена отметила" "Я так не думаю, но кто знает".