Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

41-летняя Серена Уильямс ждет второго ребенка

41-летняя Серена Уильямс ждет второго ребенка Фото: Instagram/serenawilliams
Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс объявила о второй беременности, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Фотографиями с округлившимся животом 41-летняя теннисистка поделилась на своей странице в Instagram.

В комментариях все принялись поздравлять именитую спортсменку и ее мужа Алексиса Оганяна со скорым пополнением в семье.

Новость по теме

Серена Уильямс намекнула на скорое завершение карьеры

В августе 2022 года Серена Уильямс на турнире категории WTA 1000 в Торонто отметила, что не может играть вечно. В сентябре этого же года она потерпела поражение в 1/16-й финала US Open. Зрители провожали теннисистку стоя и громко аплодировали. Серена плакала и благодарила родных, а также всех, кто был с ней "все эти годы, десятилетия". По ее словам, "это было самое невероятное путешествие", в котором она "когда-либо была в своей жизни". На вопрос, вернется ли она, Серена отметила" "Я так не думаю, но кто знает".

Серена Уильямс – четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

Читайте также

В Азербайджане тренер по самбо убил мальчика на тренировке

Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко

Жанибек Алимханулы пожелал удачи соотечественникам на ЧМ-2023 по боксу

Динара Халдарова
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу?
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу
костер
Алматинца оштрафовали на 345 тысяч тенге за костер в Иле-Алатауском нацпарке
Путин в ЮАР
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС – СМИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления