41-летняя Серена Уильямс ждет второго ребенка
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Фотографиями с округлившимся животом 41-летняя теннисистка поделилась на своей странице в Instagram.
В комментариях все принялись поздравлять именитую спортсменку и ее мужа Алексиса Оганяна со скорым пополнением в семье.
Новость по теме
В августе 2022 года Серена Уильямс на турнире категории WTA 1000 в Торонто отметила, что не может играть вечно. В сентябре этого же года она потерпела поражение в 1/16-й финала US Open. Зрители провожали теннисистку стоя и громко аплодировали. Серена плакала и благодарила родных, а также всех, кто был с ней "все эти годы, десятилетия". По ее словам, "это было самое невероятное путешествие", в котором она "когда-либо была в своей жизни". На вопрос, вернется ли она, Серена отметила" "Я так не думаю, но кто знает".
Серена Уильямс – четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).