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Фото: экс-первая ракетка мира Серена Уильямс второй раз стала мамой

Серена Уильямс во второй раз стала мамой Фото: Twitter\serenawilliams
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс второй раз стала матерью. Девочку назвали Адира Ривер, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

О рождении второй дочери сообщил муж спортсменки Алексис Оганян в социальных сетях.

"Я рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорожденная девочка, а также счастливая и здоровая мама. Благодарю, Серена, ты сделала мне еще один несравненный подарок", – написал Оганян в соцсетях, приложив фото с новорожденным ребенком.

В 2017 году у пары родилась первая дочь, которую назвали Олимпия.

Ранее Серена Уильямс представила видео тренировки во время беременности. 

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