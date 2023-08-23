Фото: экс-первая ракетка мира Серена Уильямс второй раз стала мамой

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс второй раз стала матерью. Девочку назвали Адира Ривер, сообщает Zakon.kz.

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О рождении второй дочери сообщил муж спортсменки Алексис Оганян в социальных сетях.

"Я рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорожденная девочка, а также счастливая и здоровая мама. Благодарю, Серена, ты сделала мне еще один несравненный подарок", – написал Оганян в соцсетях, приложив фото с новорожденным ребенком.

В 2017 году у пары родилась первая дочь, которую назвали Олимпия.

Ранее Серена Уильямс представила видео тренировки во время беременности.