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В Казахстане утвердили ставки по депозитам на июнь

валюта, деньги, курс Фото: pixabay
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на июнь 2023 года на уровне майских значений. Это связано со сложившейся конъюнктурой на депозитном рынке, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

"Банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных Фондом предельных ставок вознаграждения", - говорится в сообщении.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

ставки

Фото: Zakon.kz

Ранее КФГД сообщил о предельных ставках вознаграждения на май 2023 года. 

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