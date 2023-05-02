Майский снег выпал на востоке Казахстана

Погода не перестает преподносить сюрпризы. 2 мая в Восточном Казахстане выпал снег. Жители области публикуют фотографии и видео непогоды, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на начало мая.

В сообщении говорилось, что в первых числах месяца восточноказахстанцев ожидают сильный ветер, осадки в виде мокрого снега и заморозки.

По данным метеорологов, влияние на погоду окажет северный антициклон, именно он принесет понижение температуры воздуха и заморозки до 8 градусов.

Фото: Instagram/osa_uka_vko

В пресс-службе РГП "Казгидромет" также отметили, что в Казахстане 2-4 мая ожидается неустойчивый характер погоды. По республике прогнозируют усиление ветра, туман, в южных регионах – пыльные бури.