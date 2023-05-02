Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Майский снег выпал на востоке Казахстана

Майский снег выпал на востоке Казахстана Фото: pixabay
Погода не перестает преподносить сюрпризы. 2 мая в Восточном Казахстане выпал снег. Жители области публикуют фотографии и видео непогоды, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на начало мая.

В сообщении говорилось, что в первых числах месяца восточноказахстанцев ожидают сильный ветер, осадки в виде мокрого снега и заморозки.

По данным метеорологов, влияние на погоду окажет северный антициклон, именно он принесет понижение температуры воздуха и заморозки до 8 градусов.

майский снег

Фото: Instagram/osa_uka_vko

В пресс-службе РГП "Казгидромет" также отметили, что в Казахстане 2-4 мая ожидается неустойчивый характер погоды. По республике прогнозируют усиление ветра, туман, в южных регионах – пыльные бури.

Читайте также

Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу?
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу
костер
Алматинца оштрафовали на 345 тысяч тенге за костер в Иле-Алатауском нацпарке
Путин в ЮАР
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС – СМИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления