Майский снег выпал на востоке Казахстана
Фото: pixabay
Погода не перестает преподносить сюрпризы. 2 мая в Восточном Казахстане выпал снег. Жители области публикуют фотографии и видео непогоды, сообщает Zakon.kz.
Стоит отметить, что ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на начало мая.
В сообщении говорилось, что в первых числах месяца восточноказахстанцев ожидают сильный ветер, осадки в виде мокрого снега и заморозки.
По данным метеорологов, влияние на погоду окажет северный антициклон, именно он принесет понижение температуры воздуха и заморозки до 8 градусов.
Фото: Instagram/osa_uka_vko
В пресс-службе РГП "Казгидромет" также отметили, что в Казахстане 2-4 мая ожидается неустойчивый характер погоды. По республике прогнозируют усиление ветра, туман, в южных регионах – пыльные бури.
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