На востоке Казахстана выпал снег

26 сентября 2023 года в Восточно-Казахстанской области выпал снег. Видео поделились специалисты Маркакольского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.

"С 25 на 26 сентября 2023 года на территории Маркакольского заповедника выпал первый снег", – говорится в описании к опубликованному видео.

Комментаторы не заставили себя ждать и оставили восторженные отзывы под роликами:

Рано, зато красиво!

Красота неописуемая!

Если сейчас столько снега, что же будет зимой?

Красота! Детство, куда ушло?

"Осень прошла. Здравствуй, зима!" – говорится в описании к еще одному видео.

Ранее полицейские ВКО предупредили водителей о плохой видимости, тумане и гололедице на дорогах области.

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