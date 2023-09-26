На востоке Казахстана выпал снег
Фото: pixabay
26 сентября 2023 года в Восточно-Казахстанской области выпал снег. Видео поделились специалисты Маркакольского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.
"С 25 на 26 сентября 2023 года на территории Маркакольского заповедника выпал первый снег", – говорится в описании к опубликованному видео.
Комментаторы не заставили себя ждать и оставили восторженные отзывы под роликами:
- Рано, зато красиво!
- Красота неописуемая!
- Если сейчас столько снега, что же будет зимой?
- Красота! Детство, куда ушло?
"Осень прошла. Здравствуй, зима!" – говорится в описании к еще одному видео.
Ранее полицейские ВКО предупредили водителей о плохой видимости, тумане и гололедице на дорогах области.
22 сентября 2023 года сообщалось, что второй раз за месяц в горах Алматы выпал снег.
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