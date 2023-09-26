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На востоке Казахстана выпал снег

На востоке Казахстана выпал снег Фото: pixabay
26 сентября 2023 года в Восточно-Казахстанской области выпал снег. Видео поделились специалисты Маркакольского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.

"С 25 на 26 сентября 2023 года на территории Маркакольского заповедника выпал первый снег", – говорится в описании к опубликованному видео.

Комментаторы не заставили себя ждать и оставили восторженные отзывы под роликами:

  • Рано, зато красиво!
  • Красота неописуемая!
  • Если сейчас столько снега, что же будет зимой?
  • Красота! Детство, куда ушло?

"Осень прошла. Здравствуй, зима!" – говорится в описании к еще одному видео.

Ранее полицейские ВКО предупредили водителей о плохой видимости, тумане и гололедице на дорогах области.

22 сентября 2023 года сообщалось, что второй раз за месяц в горах Алматы выпал снег.

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Казахстан
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