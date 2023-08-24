Пожар в Аманкарагае: экс-главу Басаманского лесхоза освободили в зале суда

Костанайский суд №2 24 августа вынес решение по делу бывшего директора Басаманского лесхоза Асгата Жакашева, сообщает Zakon.kz.

По информации Alau.kz, он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, последствием чего стал масштабный природный пожар, который произошел в сентябре 2022 года в Аулиекольском районе.

Жакашев обвинялся в том, что два года допускал к лесозаготовкам частные бригады лесорубов, и в итоге незаконные заготовки леса без соблюдения техники пожарной безопасности стали причиной пожара 2 сентября прошлого года.

Прокуратур просил назначить руководителю Басаманского учреждения лесного хозяйства 7 лет лишения свободы. Суд переквалифицировал статью со "Злоупотребления должностными полномочиями" на "Халатность".

Суд назначил ему наказание – 4 года ограничения свободы с запретом занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.

Осужденного освободили из-под стражи в зале суда.

В сентябре 2022 года на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.