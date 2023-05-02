Появились новые подробности ночной драки в центре Алматы

28 апреля 2023 года в Алматы на улице Розыбакиева произошла массовая драка между парнями. Видео инцидента мгновенно разлетелось по соцсетям. Молодые люди получили увечья, у одного тяжелая травма глаза, идет расследование. Корреспондент Zakon.kz разбирался в деталях происшествия.

В прошедшую пятницу, между 23:00 и 00:00, были избиты три человека. Судя по кадрам видео очевидцев, несколько парней избивают молодого человека, в то время как неподалеку от них на траве уже лежат двое пострадавших в результате драки.

Избиты они были, как считают родные и адвокат пострадавших, из "хулиганских побуждений". На сегодня известно, что на молодых людей набросились пятеро человек после того, как юноша заступился за девушку. Один из парней получил тяжкие увечья: у него выбит глаз в результате удара ногой. Сегодня пострадавшего прооперировали. По предварительным прогнозам врачей, из-за серьезных разрывов тканей в глазнице вероятность сохранения глаза слишком низкая.

"У молодого человека контузия, сотрясение головного мозга, так как били его несколько человек. Его товарищ подбежал на помощь, но получил множественные удары, после которых потерял сознание. Есть видео, как парни лежат на газоне. Следом ринулся на помощь к друзьям третий товарищ. Его били все четверо. Даже пытались убить, занеся камень над головой, чтобы ударить, но случиться трагедии помешали очевидцы, которые выбежали из автомобиля, проезжая мимо. Также подбежали случайные прохожие. Свидетельствующая этот момент видеозапись имеется", – рассказал адвокат Алматинской коллегии адвокатов Айбол Туменбаев.

По этому факту поступило обращение в полицию и скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала у троих потерпевших сотрясение мозга, ссадины, синяки. У одного пострадавшего – травмы средней тяжести, у другого – тяжелые травмы.

Потерпевших отправили на судебно-медицинскую экспертизу в Институт судебных экспертиз по городу Алматы по адресу: Казыбек би, 117в, где был проведен внешний осмотр, сейчас готовится заключение, отметил адвокат.





Фото: результаты обследования предоставлены адвокатом





Фото: результаты обследования предоставлены адвокатом





По словам врачей, одному из наиболее пострадавших парней требуется госпитализация и серьезное лечение.

"После операции история болезни будет направлена на дополнительную экспертизу, где установят степень тяжести причиненного ущерба здоровью. После этого в уголовном деле будет принят порядок определения обвинений. Если это будет легкая или средняя степень, то будет сведено на административное производство дела, и может все закончиться гражданско-правовым спором. Но уже сейчас, по предварительным данным, квалифицируется как тяжкое преступление, и, соответственно, дело будет продолжено, будет предъявлено обвинение всем пятерым". Айбол Туменбаев

Адвокат отметил, что личности всех пятерых мужчин, избивавших мимо проходивших парней, установлены. Имеются записи с камер видеонаблюдения, показания неравнодушных граждан, ставших очевидцами драки, и их записи инцидента на мобильные телефоны. Они будут приобщены к материалам дела, и, как надеются родственники пострадавших, смогут доказать хулиганские действия нападающих. 29 апреля отправлено ходатайство в полицию Бостандыкского района, его зарегистрировали.

Также на перекрестке, где произошла жестокая драка, находятся камеры видеонаблюдения "Безопасный город", поэтому отправлен запрос в Управление полиции, чтобы кадры записи видеонаблюдения приобщить к делу как имеющиеся свидетельства преступления.

Таким образом, родственники надеются получить больше информации об этой массовой драке и мотивах преступления.

В полиции Алматы прокомментировали жуткий инцидент, заявив, что по данному факту начато досудебное разбирательство.

"Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК ("Хулиганство"). Действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются", – рассказали в полиции.

Правоохранители заявили, что в интересах следствия детали массовой драки пока не разглашаются.

Ранее подробностями драки между парнями поделилась казахстанская певица, рэп- и хип-хоп-исполнительница Молдир Есембек (более известная как Say Mo). По ее словам, группа парней избила троих сверстников. Один из них, как отметила артистка, – братишка ее подруги.

Редакция Zakon.kz будет следить за ходом следствия по делу о массовой драке в Алматы.