Асель Садвакасова раскрыла секрет стройной фигуры

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала, что два года назад изменила отношение к еде, из-за чего ее вес меняется максимум на +-2 кг. При этом, по ее словам, она ест все, что захочет. Подробнее о своем питании актриса рассказала в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По словам Садвакасовой, она ест два раза в день: утром и вечером.

"Завтрак у меня всегда примерно в 9:00-10:00 утра, через два часа после пробуждения, не раньше, а в течение двух часов я делаю йогу и пью воду. Выпиваю 3-4 стакана до завтрака, не торопясь... Ужин у меня через часов 6-8, не раньше – 17:00 обычно, ну, или стараюсь до 18:00. Я прям нагуливаю аппетит и жду чувство голода – это важно, чтобы тогда прием пищи был не просто для пользы, но и в удовольствие", – рассказала актриса.

В течение дня они выпивает 1,5 л чистой воды, и старается не пить никаких других напитков, за исключением кофе без сахара на альтернативном молоке.

По словам Асель, ей было сложно отказаться от сладких напитков, но в течение некоторого времени у нее сформировалась новая привычка.

"Самое важное – никаких перекусов между приемами пищи. Я ем только дважды в день, зато все, что хочу. Единственное – важно сразу для себя понять порцию и стараться не переедать. Если я хочу сладкое тоже смело ем, но стараюсь это делать на завтрак. Так как если ем вечером, то на утро отекаю", – подчеркнула она.

Актриса рекомендует начать есть в два раза медленнее и стараться это делать без телефона.

"Прям начните наблюдать за собой во время приема пищи. Что чувствуете? Нравится ли вам всегда еда, которую вы едите? Потому что иногда мы не замечаем, как едим, то что нам не всегда по вкусу, а просто по привычке. Два года назад я прям сформировала для себя список продуктов, которые люблю, а которые нет. И теперь, если даже не будет моей еды, я не стану есть то, что не мое". Асель Садвакасова

Она отметила, что формирование привычки приема пищи очень важна.

21 апреля 2023 года сообщалось, что Асель Садвакасова раскрыла имя любимого. Им оказался маркетолог Магжан Тлеуханов, который младше ее на 10 лет.

