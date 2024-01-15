Асель Садвакасова сделала откровенное признание

Известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала, как она стала наставником для женщин, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала пост на свое странице в Instagram.

В 2019 она вела четыре фильма одновременно, спала по 4-5 часов в сутки.

"Впахиваю как мужик, на мне более 500 людей – столько ответственности, с которой я не справляюсь и мое тело не выдерживает нести это напряжение", – написала Асель.

За месяц актриса поправилась на 10 кг, пропали эти дни, но ей не хватало времени поехать в клинику

"Когда доехала, врач мне говорит: "Остановитесь, твой организм в мощном стрессе". А я думаю – стресс? Да нет, нормально же вроде все. Настолько не чувствую свое тело, да и себя в целом, но пугаюсь, отхожу", – рассказала она.

Асель долго еще вспоминала этот период своей жизни.

"В шоке от того, как же я себя загнала тогда, реально как лошадь и ради чего: ради славы, денег, власти. Кино, которое уже не приносило мне не то что удовольствие, я смотреть на все это не могла. Выгорание было настолько сильным, что во время своей трансформации, я два года не буду смотреть фильмы, а ведь сниматься в кино было моей детской мечтой" Асель Садвакасова

Это она сейчас понимает, что за достигаторством стоят вещи намного глубже – одиночество, пустота внутри, обесценка себя по полной, самоценности мало, уверенности тоже.

"Но тогда я не понимала, не догадывалась, просто если честно обрадовалась, что отхожу от всей этой суеты, как будто меня кто-то заставлял. Я работала на саму себя, я сама себе была шеф и шефом для сотен людей, только внутри по факту я была заложницей и рабом программы ЕБШ (умри, но достигни). Как только я отошла, я отлетела в прямо противоположную крайность — ничегонеделания вообще, но я не могла даже спокойно отдыхать – настигало чувство вины, что я не продуктивная", – вспоминает Асель.

Потом наступила пандемия.

"Да что уж там, я обрадовалась – мне мир дал официальный отпуск. Еще год я просто спала, ела и смотрела сериалы – день сурка. В какой-то момент я подумала: пусть так будет всегда, меня в принципе все устраивает... Еще через год наступил мой день рождения". Актриса

Асель вспоминает, что два года ничего не делала.





"Два года жизни были как бы на паузе и как один день. Ни взлетов, ни падений, ни радости глобальной, ни грусти грустной. Просто ровно. Жизнь из категории середина – наполовину. Мне стало тогда по-настоящему страшно. Неужели я так и проживу всю жизнь. Я встала на колени, впервые за много лет и просто сказала — помоги мне, пожалуйста, я не справляюсь и просто зарыдала" Асель Садвакасова

В конце октября 2023 года стало известно, что Асель Садвакасова с мужем переехали в Дубай. Она сообщила, что – это на время. Решение было принято, перебраться в Дубай, еще когда они с мужем жили на Бали.