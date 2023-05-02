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Тогамбай три раза отправил в нокдаун соперника на ЧМ-2023 по боксу

Бокс ЧМ-2023 Ташкент Фото: kfb.kz
Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай с уверенной победы начал мировое первенство по боксу в Ташкенте, переиграв в 1/16 финала представителя Конго – Натана Нланду Мбели, сообщает Zakon.kz.

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Поединок, который проходил в весовой категории до 86 кг, прошел при явном преимуществе нашего боксера, который доминировал на протяжении всех трех раундов.


Рефери боя три раза открывал счет из-за нокдауна, куда попадал представитель Африки. И после третьего раза, судья остановил встречу.

Тем самым, эта победа стала третьей кряду среди казахстанских боксеров. Днем ранее, порадовали своих болельщиков Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92). 

После успеха Сагындыка Тогамбая, 2 мая наши тренера надеются на викторию еще одного казахстанца Санатали Тольтаев (63,5 кг), который выйдет на ринг в вечерней сессии, его соперник Ахмад Штиви из Израиля.

Куандык Шынасилов
Узбекистан
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