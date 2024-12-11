Сагындык Тогамбай три раза отправил оппонента в нокдаун в финале ЧА-2024 по боксу

На азиатском первенстве по боксу прошел финальный поединок в весе до 92 кг, где казахстанец Сагындык Тогамбай дрался с Парвизом Каримовым из Таджикистана и досрочно победил его, сообщает Zakon.kz.

Наш боксер с первых минут встречи начал избивать своего соперника, и судья три раза останавливал бой для фиксации нокдауна. А в середине второго раунда рефери досрочно объявил о победе Сагындыка ввиду явного преимущества.

В итоге Тогамбай 11 декабря добыл для казахстанской дружины третью медаль высшей пробы на ЧА-2024 в Чиангмае.

Перед ним на верхнюю ступеньку пьедестала почета континентального первенства поднялись Махмуд Сабырхан и Бекзат Нурдаулетов. Плюс к этому, серебряных наград удостоились Санжар Ташкенбай, Оразбек Асылкулов, Дулат Бекбауов, Абылайхан Жусупов и Диас Молжигитов.