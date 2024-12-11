#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
508.05
534.82
5.06
Спорт

Сагындык Тогамбай три раза отправил оппонента в нокдаун в финале ЧА-2024 по боксу

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 16:27 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На азиатском первенстве по боксу прошел финальный поединок в весе до 92 кг, где казахстанец Сагындык Тогамбай дрался с Парвизом Каримовым из Таджикистана и досрочно победил его, сообщает Zakon.kz.

Наш боксер с первых минут встречи начал избивать своего соперника, и судья три раза останавливал бой для фиксации нокдауна. А в середине второго раунда рефери досрочно объявил о победе Сагындыка ввиду явного преимущества.

В итоге Тогамбай 11 декабря добыл для казахстанской дружины третью медаль высшей пробы на ЧА-2024 в Чиангмае.

Перед ним на верхнюю ступеньку пьедестала почета континентального первенства поднялись Махмуд Сабырхан и Бекзат Нурдаулетов. Плюс к этому, серебряных наград удостоились Санжар Ташкенбай, Оразбек Асылкулов, Дулат Бекбауов, Абылайхан Жусупов и Диас Молжигитов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Узбекистан выиграл медальный зачет на мужском ЧА-2024 по боксу
Спорт
17:42, Сегодня
Узбекистан выиграл медальный зачет на мужском ЧА-2024 по боксу
Костанайские тяжелоатлеты покоряют международные пьедесталы
Спорт
17:21, Сегодня
Костанайские тяжелоатлеты покоряют международные пьедесталы
Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
Спорт
16:50, Сегодня
Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: