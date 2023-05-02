Шесть казахстанок в тюрьме Ирака объявили голодовку

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, шесть казахстанок в тюрьме "Русафа" в Ираке объявили голодовку, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в МИД он сообщил, что недавно проводилась специальная операция по доставке казахстанских детей из Ирака.

"Это были дети наших граждан, которые осуждены на пожизненный срок в Ираке. 24 апреля в посольство Казахстана в Иордании поступило сообщение о том, что в знак протеста против приговора иракских властей о пожизненном лишении свободы за участие в деятельности террористической организации несколько иностранных граждан, в том числе граждан РК, начали голодовку в тюрьме "Русафа". Заключенные требуют скорейшего проведения процедуры об экстрадиции. (...) В этом учреждении отбывают пожизненное наказание шесть граждан Казахстана, осужденных за участие в террористической организации ИГИЛ. В целом протестующие жалуются на несправедливые приговоры, необоснованные обвинения в терроризме и плохие условия содержания под стражей". Айбек Смадияров

Акция голодовки, по его словам, началась на фоне слухов о подписании закона об амнистии в Ираке.

"Якобы власти Ирака планируют подписать в текущем году закон об амнистии лиц, совершивших преступления всех категорий. Следует отметить, что амнистируемые лица должны отбыть треть срока наказания в этой стране". Айбек Смадияров

По инициативе казахстанского посольства в Иордании 26 апреля были проведены переговоры с судьей тюрьмы "Русафа" и специалистом по защите детей из иракского офиса ЮНИСЕФ. По результатом переговоров была достигнута договоренность о соблюдении прав граждан Казахстана.

"Мы отслеживаем эту информацию, держим на контроле". Айбек Смадияров

Также на брифинге он сообщил об эвакуации еще троих казахстанок из Судана. Всего оттуда эвакуировали шестерых наших соотечественников.