Еще троих казахстанцев эвакуировали из Судана

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, выяснилось, что в Судане есть еще казахстанцы. Помимо тех троих, о которых говорили ранее, эвакуировали еще троих, сообщает Zakon.kz.

Айбека Смадияров сообщил, что после того, как в СМИ вышла информация об эвакуации троих казахстанок из Судана, в МИД обратились еще 14 наших соотечественников, находящихся там.

"По подсчетам наших посольств до эскалации конфликта на территории Судана в общей сложности находилось 17 граждан Казахстана. Большая часть из них прибыла в Судан для осуществления трудовой деятельности в частной горнодобывающей компании. На сегодня при содействии иностранных посольств, которые находятся в Судане, это естественно и российское посольство, и турецкое, посольство Эфиопии, Иордании, с кем у нас есть хорошие отношения, через них мы работали, шесть граждан Казахстана были эвакуированы через близлежащие страны. Они были доставлены в Иорданию, Эмираты, Саудовскую Аравию, Джидду и Эфиопию". Айбека Смадияров

Одна гражданка Казахстана, являющаяся сотрудником ЮНИСЕФ ООН разместилась в кампусе ЮНИСЕФ в Иордании. Другая соотечественница по своему желанию решила остаться в ОАЭ. Четверо казахстанцев сограждан прибыли в Казахстан. То есть из 17 человек шестеро выехали за пределы Судана.

"Остальные 11 наших граждан по своему желанию остались в Судане. 10 из них – работники горнодобывающей частной компании. Одна гражданка сотрудница организации "Врачи без границ". Она решила там остаться, мы с ней тоже на связи. Во время разговора с руководителем этой горнодобывающей компании мы договорились, что в случае эскалации конфликта и опасности для наших граждан, они будут немедленно эвакуированы. Такая договоренность есть. И эта эвакуация была осуществлена при помощи иностранных посольств, так как в Судане мы не имеем посольства. Но дипломаты разных стран помогают, и это нормальная практика. Меня сегодня спросили, почему российский самолет привез. Во время Covid-19 тоже помогали и граждан Беларуси, России, Кыргызстана возили. Нормальная договоренность". Айбек Смадияров

Ранее сообщалось о трех казахстанках, которых эвакуировали из Судана.

С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием, что приводит к жертвам среди мирного населения и может повлечь гражданскую войну. Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля.

