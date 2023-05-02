Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

О плюсах безвизового режима с Китаем рассказали в МИД

Казахстан Китай безвиз Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о плюсах безвизового режима между Казахстаном и Китаем, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме до 30 дней ожидается в мае 2023 года в рамках саммита Центральная Азия – Китай в Сиане.

"Мы считаем, что введение взаимного безвизового режима имеет ряд положительных аспектов. Планируемый безвизовый режим будет обоюдным, то есть граждане Казахстана смогут без проблем посещать Китай. Основной целью данного соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. Безвизовый режим направлен на увеличение туристского потока, что благоприятно скажется на экономике, поскольку туристы будут тратить деньги в отелях, ресторанах, на транспорте, в культурно-развлекательных учреждениях. Реализация соглашения позволит создать благоприятный инвестиционный климат, активизировать деловые контакты в постпандемийный период".Айбек Смадияров

Также ожидается общий рост деловой активности между нашими странами, что, как отметил Айбек Смадияров, станет важным фактором для дополнительного притока иностранных инвестиций в экономику страны, расширения контактов и реализации совместных проектов в сферах науки и образования, культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Готовность обеих сторон пойти на безвизовый режим – это свидетельство о растущем взаимном доверии двух государств".Айбек Смадияров

Он добавил, что безвизовый режим распространяется только для туристических, деловых и частных поездок, и не даёт права на работу (рабочие места казахстанцев не ставятся под угрозу). Иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима. Нарушившие режим будут наказываться соответствующим образом согласно миграционному законодательству.

Ранее Айбек Смадияров говорил, что аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы.

Читайте также

Еще троих казахстанцев эвакуировали из Судана

Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы

Токаев встретился с первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам

Жадра Жулмухаметова
МИД РК Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
С кем нельзя заключать трудовой договор с 1 мая 2023 года
С кем в Казахстане нельзя заключать трудовой договор с 1 мая
костер
Алматинца оштрафовали на 345 тысяч тенге за костер в Иле-Алатауском нацпарке
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу?
Цвет по знаку зодиака: какой оттенок принесет удачу
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления