О плюсах безвизового режима с Китаем рассказали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о плюсах безвизового режима между Казахстаном и Китаем, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме до 30 дней ожидается в мае 2023 года в рамках саммита Центральная Азия – Китай в Сиане.

"Мы считаем, что введение взаимного безвизового режима имеет ряд положительных аспектов. Планируемый безвизовый режим будет обоюдным, то есть граждане Казахстана смогут без проблем посещать Китай. Основной целью данного соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. Безвизовый режим направлен на увеличение туристского потока, что благоприятно скажется на экономике, поскольку туристы будут тратить деньги в отелях, ресторанах, на транспорте, в культурно-развлекательных учреждениях. Реализация соглашения позволит создать благоприятный инвестиционный климат, активизировать деловые контакты в постпандемийный период". Айбек Смадияров

Также ожидается общий рост деловой активности между нашими странами, что, как отметил Айбек Смадияров, станет важным фактором для дополнительного притока иностранных инвестиций в экономику страны, расширения контактов и реализации совместных проектов в сферах науки и образования, культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Готовность обеих сторон пойти на безвизовый режим – это свидетельство о растущем взаимном доверии двух государств". Айбек Смадияров

Он добавил, что безвизовый режим распространяется только для туристических, деловых и частных поездок, и не даёт права на работу (рабочие места казахстанцев не ставятся под угрозу). Иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках данного безвизового режима. Нарушившие режим будут наказываться соответствующим образом согласно миграционному законодательству.

Ранее Айбек Смадияров говорил, что аргументы о возможном оседании китайских граждан у нас в Казахстане не имеют никакой основы.