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Законодательство РК

Когда начнет действовать безвиз с Китаем, рассказали в МИД

Казахстан Китай МИД РК Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, на каком этапе работа по установлению безвизового режима между Казахстаном и Китаем, сообщает Zakon.kz.

По словам Айбека Смадиярова, некоторые СМИ по ошибке выдали информацию о том, что безвизовый режим между двумя странами уже действует.

"На данный момент казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила данное соглашение постановлением правительства РК от 26 июля 2023 года, а также 28 июля текущего года МИД направил уведомление в МИД КНР. Теперь мы ожидаем от китайской стороны соответствующее уведомление о завершении внутригосударственных процедур".Айбек Смадияров

Спикер МИД РК подчеркнул, что никакой подоплеки или намеренного затягивания со стороны Китая здесь нет.

"Информация о вступлении в силу взаимного безвизового режима будет размещена на официальном интернет-ресурсе МИД РК".Айбек Смадияров

Соглашение предусматривает, что граждане обоих государств, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований в целях частных поездок, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию другого государства – участника соглашения о безвизовом режиме на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Ранее мы рассказали о преимуществах, которые даст Казахстану безвизовый режим с Китаем.

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