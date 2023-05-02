Медики прокомментировали состояние пострадавшего на месторождении в Мангистау

Фото: primeminister.kz

О состоянии рабочего, пострадавшего во время сварочных работ при монтаже на скважине месторождения Жетыбай, рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

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