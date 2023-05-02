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Медики прокомментировали состояние пострадавшего на месторождении в Мангистау

Медики прокомментировали состояние пострадавшего на месторождении в Мангистау Фото: primeminister.kz
О состоянии рабочего, пострадавшего во время сварочных работ при монтаже на скважине месторождения Жетыбай, рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

Мастер буровой установки, гражданин КНР получил травму головы, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В медучреждении сообщили, что пострадавший поступил в областную многопрофильную больницу 29 апреля.

"Проведена рентгенография черепа. Никаких серьезных повреждений выявлено не было. В тот же день его выписали", - сообщили в пресс-службе.

Несчастный случай произошел во время проведения сварочных работ. Сварщик получил серьезные травмы и скончался. Второго пострадавшего доставили в больницу с травмой головы.

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