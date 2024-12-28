Крушение самолета в Актау: медики рассказали о состоянии шести пострадавших

Состояние шести пострадавших во время крушения самолета близ Актау удалось стабилизировать. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

28 декабря 2024 года на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются шесть пациентов, четверо из них находятся в отделении реанимации, двое – в травматологии.

"Ухудшения состояния пострадавших не наблюдается, одного из них сняли с вазопрессоров, еще одной пациентке снизили дозу тоников с трех до одного", – сообщили в Минздраве.

Сейчас медики обсуждают с коллегами из Кыргызстана вопросы по транспортировке троих пострадавших. Двое из них транспортабельны, но один пока находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. По вопросу эвакуации двух граждан Азербайджанской Республики планируется провести консилиум с врачами, чтобы дать оценку их готовности к транспортировке.

Фото: Минздрав РК

В Минздраве РК напомнили, что после крушения самолета близ Актау, 27 из 29 доставили в Мангистаускую областную больницу. Все они поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Фото: Минздрав РК

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф были уже на месте.

В ведомстве отметили, что благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары Актау, а также квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.К сожалению, никто из них не выжил.

Сегодня, 28 декабря, президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков.