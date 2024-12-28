#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
521.81
543.67
5.05
Происшествия

Крушение самолета в Актау: медики рассказали о состоянии шести пострадавших

крушение самолета, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:44 Фото: Минздрав РК
Состояние шести пострадавших во время крушения самолета близ Актау удалось стабилизировать. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

28 декабря 2024 года на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются шесть пациентов, четверо из них находятся в отделении реанимации, двое – в травматологии.

"Ухудшения состояния пострадавших не наблюдается, одного из них сняли с вазопрессоров, еще одной пациентке снизили дозу тоников с трех до одного", – сообщили в Минздраве.

Сейчас медики обсуждают с коллегами из Кыргызстана вопросы по транспортировке троих пострадавших. Двое из них транспортабельны, но один пока находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. По вопросу эвакуации двух граждан Азербайджанской Республики планируется провести консилиум с врачами, чтобы дать оценку их готовности к транспортировке.

крушение самолета, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:44

Фото: Минздрав РК

В Минздраве РК напомнили, что после крушения самолета близ Актау, 27 из 29 доставили в Мангистаускую областную больницу. Все они поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

крушение самолета, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 15:44

Фото: Минздрав РК

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад центра медицины катастроф были уже на месте.

В ведомстве отметили, что благодаря своевременной госпитализации пострадавших в стационары Актау, а также квалифицированной сортировке и оказанию полной лечебно-диагностической помощи в первые критические часы, удалось сохранить жизни 29 человек.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.К сожалению, никто из них не выжил.

Сегодня, 28 декабря, президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Актюбинец обворовывал фуры, чтобы прокормить дочек
Происшествия
13:47, Сегодня
Актюбинец обворовывал фуры, чтобы прокормить дочек
Жительница Кокшетау отдала мошеннице более 1,5 млн тенге за путевку
Происшествия
12:25, Сегодня
Жительница Кокшетау отдала мошеннице более 1,5 млн тенге за путевку
Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Кызылорде
Происшествия
10:41, Сегодня
Деятельность наркопритона пресекли полицейские в Кызылорде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: