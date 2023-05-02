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Санатали Тольтаев в дебютном бою одолел Ахмада Штиви

В дебютном бою одолел Ахмада Штиви Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанский боксер Санатали Тольтаев в дебютном для себя бою на мировом первенстве в уверенном противостоянии победил Ахмада Штиви из Израиля решением судей, сообщает Zakon.kz.

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Бой проходил в весовой категории до 63,5 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

В 1/16 турнира казахстанец встретится с боксером из Маврикия Ричарно Колином.

Турнир проводится в 13 весовых категориях: -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -80, -86, -92, +92 кг. В нем принимают участие представители боксерских команд из более чем ста стран мира.

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