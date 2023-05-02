Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аким Астаны рассказал, сколько улиц отремонтируют в городе

Аким Астаны рассказал, сколько улиц отремонтируют в Астане Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о столичных улицах, на которых ведутся ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он написал, что в городе ведутся дорожные работы. В текущем году планируется отремонтировать более 70 улиц протяженностью более 54 км.

"Часть из них - в жилых массивах города. Также обустроим остановочные карманы, пандусы, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др. Ознакомился с ходом строительства ряда улиц. Это, к примеру, ул. Кенжина от пр. Тлендиева до ул. Болашак; пр. Женис от пр. Богенбай батыра до ул. Кенесары, строительство ул. Енбекшилер от пр. Улы дала до ул. Бухар Жырау, ул. Рыскулова от пр. Мангилик Ел до ул. Кайсенова, транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Тлендиева - ул. Бейсековой и др". Аким города Астана Женис Касымбек

Что касается застраивающихся районов, то там основные дороги будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов, до этого будет временная отсыпка.

Кроме того, в текущем году будет открыт автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.

По словам акима, в городе с учетом климатических условий сезон дорожных работ короткий.

"Поставил задачу строить качественно. Некачественно выполненные работы принимать не будем, подрядчик будет переделывать за свой счет". Аким города Астана Женис Касымбек

2 мая в столице начался ремонт дорожного полотна по улице Кордай.

Читайте также

О плюсах безвизового режима с Китаем рассказали в МИД

Еще троих казахстанцев эвакуировали из Судана

Повлиял ли удар молнии на работу телебашни "Кок-Тобе" в Алматы

Айсулу Омарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
С кем нельзя заключать трудовой договор с 1 мая 2023 года
С кем в Казахстане нельзя заключать трудовой договор с 1 мая
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления