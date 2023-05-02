Аким Астаны рассказал, сколько улиц отремонтируют в городе

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о столичных улицах, на которых ведутся ремонтные работы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он написал, что в городе ведутся дорожные работы. В текущем году планируется отремонтировать более 70 улиц протяженностью более 54 км.

"Часть из них - в жилых массивах города. Также обустроим остановочные карманы, пандусы, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др. Ознакомился с ходом строительства ряда улиц. Это, к примеру, ул. Кенжина от пр. Тлендиева до ул. Болашак; пр. Женис от пр. Богенбай батыра до ул. Кенесары, строительство ул. Енбекшилер от пр. Улы дала до ул. Бухар Жырау, ул. Рыскулова от пр. Мангилик Ел до ул. Кайсенова, транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Тлендиева - ул. Бейсековой и др". Аким города Астана Женис Касымбек

Что касается застраивающихся районов, то там основные дороги будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов, до этого будет временная отсыпка.

Кроме того, в текущем году будет открыт автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.

По словам акима, в городе с учетом климатических условий сезон дорожных работ короткий.

"Поставил задачу строить качественно. Некачественно выполненные работы принимать не будем, подрядчик будет переделывать за свой счет". Аким города Астана Женис Касымбек

2 мая в столице начался ремонт дорожного полотна по улице Кордай.

