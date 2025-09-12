50 улиц отремонтируют в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об улицах, на которых ведутся ремонтные работы.

Как передает официальный сайт столичного акимата, на системном уровне продолжается развитие города.

"В этом году в общей сложности построим около 12,5 километра новых дорог, отремонтируем 50 улиц общей протяженностью 58 километров. Это позволит повысить качество дорожного полотна, снизить нагрузку на транспортную сеть и улучшить условия движения.

По состоянию на сегодняшний день уже завершены работы на 41 улицах общей протяженностью 49 километров. К примеру, пр. Абылайхана от ул. Пушкина до ул. Манаса, ул. Фахд бен Абдул Азиз от ул. Байсеитовой до ул. Бейсековой, ул. Сейфуллина от пр. Сарыарка до пр. Республики, ул. Жумабаева от пр. Момышулы до пр. Кошкарбаева, ул. Бокеева от ул. Окжетпес до тупика, ул. Акбидай от ул. К. Кеменгерулы до ул. Ондирис и др.

Ключевые объекты:

Транспортная развязка на пересечении ул. Бейсековой и пр. Тлендиева. В этом году планируется завершение монтажа пролетов путепровода и съездов.

Улица Бухар жырау (от ул. Жошы хан до пр. Тәуелсіздік). Проект включает полную дорожную инфраструктуру: тротуары, освещение, светофоры, инженерные сети. На сегодняшний день выполнены работы по благоустройству, уложен верхний слой асфальта, установлены светофорные объекты и опоры освещения. В настоящее время ведутся работы по прокладке питающих кабелей, а также по благоустройству территории в районе ЖК "Заман" и "Изет". Завершение проекта планируется до конца текущего года.

Улица Кайсенова (от пр. Ұлы Дала до ул. Бухар жырау). По ул. Кайсенова завершены работы по прокладке инженерных сетей. Установлены опоры освещения и бордюры. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Уложен первый слой асфальта. Завершение всех работ запланировано в ноябре.

Улица Айтеке би (от ул. Мухамедханова до ул. Сыганак). В настоящее время ведется реализация проекта. Проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. Завершение работ в полном объеме планируется до конца октября текущего года.

Улица Мухамедханова (от шоссе Коргалжын до ул. Айтматова). Строительство стартовало в прошлом году, а в текущем году планируется обеспечение проезда, что поможет снизить нагрузку на крупные перекрестки. На сегодняшний день ведутся работы по устройству дорожной одежды на всем протяжении участка. В 2025 году планируется выполнить устройство всех инженерных сетей и обеспечить проезд до шоссе Коргалжын.

Улица Т. Рыскулова (от пр. Мәңгілік Ел до ул. Нұра). По ул. Рыскулова выполнены работы по благоустройству территории. Вдоль дороги обустроена велодорожка, а на участке от пр. Мәңгілік Ел до ул. Кайсенова уложен верхний слой асфальта. Также установлены светофорные объекты и построена блочная комплектная трансформаторная подстанция. Завершение проекта запланировано в 2026г.", – написал аким столицы.