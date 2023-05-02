Премьер-министр Казахстана отметил нехватку овощехранилищ в стране

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства отметил, что несмотря на то, что овощей и фруктов в стране стали производить больше, их негде хранить, сообщает Zakon.kz.

Ход реализации Плана обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы рассмотрен на заседании Правительства, передает пресс-служба премьер-министра.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что благодаря принятым мерам по итогам 2022 года объем производства продуктов питания увеличился на 3,9% и достиг 2,9 трлн тг. В частности, отмечается рост производства растительного масла, муки, макаронных изделий, круп, колбасных изделий и сахара.





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Министр добавил, что по основным видам овощей Казахстан полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка. Так, в 2022 году произведено 4,1 млн тонн картофеля, 621 тыс. тонн моркови, 1,1 млн тонн лука и 551 тыс. тонн капусты.

Однако, несмотря на значительный объем производства, из-за нехватки мощностей хранения в зимне-весенний период наблюдается снижение предложения отечественных овощей на рынке. Для решения данной проблемы ведется реализация Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года. В рамках него в 2021-2022 годах запущено 37 проектов с общим объемом хранения свыше 200 тыс. тонн. До конца 2023 года запланирована реализация 29 проектов на 111 тыс. тонн продукции.





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Параллельно с этим создается необходимая инфраструктура хранения сельхозпродукции. На сегодняшний день имеется свыше 1 200 объектов хранения овощей и фруктов с общей емкостью хранения порядка 2 млн тонн.

Однако, по словам Алихана Смаилова, этого недостаточно – нужны новые овощехранилища.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на этом же заседании рассказал, что Казахстан сталкивается с агрессивным экспортом и с этим надо что-то делать.