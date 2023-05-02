Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы

Ввоз украинского зерна со 2 мая по 5 июня 2023 года официально запрещается в пять государств Восточной Европы: Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния, передает Zakon.kz.

Об этом 2 мая сообщается на сайте Еврокомиссии.

Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Эти зерновые культуры запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.





"Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", — говорится в сообщении.

В ЕК также отметили, что указанные страны взяли обязательство отменить односторонние запреты на импорт украинских аграрных продуктов.



Уточняется, что срок действия ограничений может быть продлен и после 5 июня.

28 апреля о введении таких ограничений сообщил вице-председатель комиссии Валдис Домбровскис. Он назвал ключевыми элементами отмену национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции (пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику), а также предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти пострадавших стран.