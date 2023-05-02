Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы
Об этом 2 мая сообщается на сайте Еврокомиссии.
Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Эти зерновые культуры запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
"Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", — говорится в сообщении.
В ЕК также отметили, что указанные страны взяли обязательство отменить односторонние запреты на импорт украинских аграрных продуктов.
Уточняется, что срок действия ограничений может быть продлен и после 5 июня.
28 апреля о введении таких ограничений сообщил вице-председатель комиссии Валдис Домбровскис. Он назвал ключевыми элементами отмену национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции (пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику), а также предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти пострадавших стран.