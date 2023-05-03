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Служебный пес помог найти тайник с наркотиками в Абайской области

Служебный пес помог найти тайник с наркотиками в Абайской области Фото: пресс-служба ДП Абайской области
Полицейские Бородулихинского района смогли найти спрятанные наркотики благодаря служебному псу Арчи, который отыскал тайник по запаху, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции районного отдела получили информацию о хранящихся в доме сельчанина наркотиках. Приехав на место сами полицейские не смогли отыскать тайник. Но его нашел пес Арчи, который также прибыл на вызов, передает Arnapress.

Оказалось, что подозреваемый спрятал два шприца с веществом в подушку. Пес учуял запах и оповестил кинолога. Полицейские начали досудебное расследование по статье "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств", статья 296 часть 2 УК РК.

"С начала года в составе следственно-оперативной группы осуществлено свыше 318 выездов на место происшествия, из них в 86 случаях применялись СРС, с помощью служебно-розыскных собак кинологической службы области раскрыто 15 преступлений. За четыре месяца с помощью служебных собак полицейские изъяли 536,1285 грамма различных наркотиков". Нариман Кульдиков, заместитель начальника ДП области Абай

В КНБ РК отчитались о том, сколько каналов наркотрафика, нарколабораторий и производств синтетики ликвидировано с начала года и назвали города, лидирующие в производстве и сбыте наркотиков.

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