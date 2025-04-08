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Происшествия

Собака помогла найти наркотики в машине, которую остановили на трассе в Жамбылской области

на трассе в Жамбылской области остановили машину с упаковками наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 21:29 Фото: polisia.kz
На трассе Западная Европа – Западный Китай в Жамбылской области полицейские остановили машину, в которой нашли наркотики, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы МВД РК, наркотики помогла найти собака.

"В ходе осмотра транспорта с помощью служебной собаки в дверных полостях под обшивкой и в багажном отделении обнаружено 35 пачек с наркотическим средством гашиш общим весом 34 кг. По данному факту ведется досудебное расследование", – заявил и. о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Отмечается, что в автомобиле находилось два человека.

Ранее сообщалось, что Казахстан избрали членом комиссии ООН по наркотическим средствам.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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