Собака помогла найти наркотики в машине, которую остановили на трассе в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

На трассе Западная Европа – Западный Китай в Жамбылской области полицейские остановили машину, в которой нашли наркотики, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы МВД РК, наркотики помогла найти собака. "В ходе осмотра транспорта с помощью служебной собаки в дверных полостях под обшивкой и в багажном отделении обнаружено 35 пачек с наркотическим средством гашиш общим весом 34 кг. По данному факту ведется досудебное расследование", – заявил и. о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан. Отмечается, что в автомобиле находилось два человека. Ранее сообщалось, что Казахстан избрали членом комиссии ООН по наркотическим средствам.

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