Разлив нефти обнаружили на Каспийском море недалеко от месторождения

Разив нефти выявили в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Информацией об этом поделилась исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

"По данным космического мониторинга, 30 марта в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен нефтяной разлив. По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, "на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган", – написала она в Facebook 1 апреля.

Фото: Facebook / Галина Чернова

В качестве возможных причин специалист указала:



случайная или аварийная утечка нефти при добыче;

сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации;

возможно, произошла аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.

По словам Черновой, площадь разлива около 7 кв. км. Пятно дрейфовало на север Каспийского моря.

В Министерстве экологии и природных ресурсов отреагировали на это заявление. Там сообщили, что Департамент экологии по Атырауской области организует выход в море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти.

"В случае подтверждения данных фактов Департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка компании NCOC", – отметили в ведомстве.

О результатах проверки обещают рассказать дополнительно.

30 марта 2024 года сообщалось, что компания NCOC за нарушения норм экологических требований выплатила многомиллиардный штраф. В 2022 году экологическая инспекция по результатам проверки морского комплекса NCOC установила факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без экологического разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки.