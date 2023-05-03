Трех мужчин задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки

В Бухарской области Узбекистана полицейские задержали трех местных жителей по подозрению в изнасиловании девочки-подростка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Xabar.uz в совершении преступления сексуального характера в отношении 13-летней девочки в Бухарской области Узбекистана подозревают четырех мужчин. Трое из них задержаны. Однако один все еще остается на свободе, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По данным издания, отдала девочку насильникам жена старшего брата. Как рассказала сама пострадавшая журналистам, в семье у нее сложные отношения и серьезные разногласия с родственниками, в частности, с женой брата.

После того, как родственница отдала ребенка насильникам, девочку отвезли в заброшенный дом в пустынной местности и надругались. Это подтвердили в полиции, и сообщили, что заведено уголовное дело, в рамках которого проходит расследование.

В городе Кентау Туркестанской области мужчина напал на маленькую девочку, игравшую на детской площадке и избил ее так, что ребенка пришлось госпитализировать. Очевидцы утверждают, что причиной избиения стало сопротивление девочки, когда мужчина пытался надругаться над ней.