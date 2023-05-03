Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Казахстана

Эпицентр землетрясения расположен в 495 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

3 мая в 07 часов 32 минуты по алматинскому времени на территории Кыргызстана произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,5.

Энергетический класс землетрясения 9.9.

Магнитуда MPV 4.5.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

В 292 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана 26 апреля в 23 часа 23 мин. произошло землетрясение магнитудой MPV 4.2.

