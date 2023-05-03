Откуда приехали кандасы в Казахстан

На историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6144 этнических казаха. Такие данные озвучили в Минтруда по состоянию на 1 мая, сообщает Zakon.kz.

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из:

Узбекистана – 53,9%;

КНР – 19,1%;

России – 12,1%;

Туркменистана –5,6%;



Монголии – 5,7%;

других стран – 1%.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,2%), Мангистауской (13,8%), Туркестанской (6,4%), и Жамбылской (5,1%) областях, а также в городах Астана (11%), Алматы (8,8%) и Шымкент (7,1%).

По состоянию на 1 мая текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8%, 22,9% человек моложе трудоспособного и 8,3% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18% имеют высшее образование, 38,6% – среднее специальное образование, 37,4% – общее среднее образование и 5,9% не имеют образования.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 112,6 тыс. этнических казахов.

Статус кандаса планируют присваивать по новым правилам.

