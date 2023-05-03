Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Откуда приехали кандасы в Казахстан

одежда, кандасы Фото: pixabay
На историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6144 этнических казаха. Такие данные озвучили в Минтруда по состоянию на 1 мая, сообщает Zakon.kz.

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из:

  • Узбекистана – 53,9%;
  • КНР – 19,1%;
  • России – 12,1%;
  • Туркменистана –5,6%;
  • Монголии – 5,7%;
  • других стран – 1%.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,2%), Мангистауской (13,8%), Туркестанской (6,4%), и Жамбылской (5,1%) областях, а также в городах Астана (11%), Алматы (8,8%) и Шымкент (7,1%).

По состоянию на 1 мая текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8%, 22,9% человек моложе трудоспособного и 8,3% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18% имеют высшее образование, 38,6% – среднее специальное образование, 37,4% – общее среднее образование и 5,9% не имеют образования.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 112,6 тыс. этнических казахов.

Статус кандаса планируют присваивать по новым правилам. 

Читайте также

В Алматы запись на бесплатные секции и кружки будет перезапущена 3 мая

В Алматы заброшенное убежище вернут в госсобственность

"Законодательный бардак": в чем опасность электронных сигарет

Ирина Лукичева
Алматинская область Жамбылская область Казахстан Мангистауская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
С кем нельзя заключать трудовой договор с 1 мая 2023 года
С кем в Казахстане нельзя заключать трудовой договор с 1 мая
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления