Откуда приехали кандасы в Казахстан
Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из:
- Узбекистана – 53,9%;
- КНР – 19,1%;
- России – 12,1%;
- Туркменистана –5,6%;
- Монголии – 5,7%;
- других стран – 1%.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,2%), Мангистауской (13,8%), Туркестанской (6,4%), и Жамбылской (5,1%) областях, а также в городах Астана (11%), Алматы (8,8%) и Шымкент (7,1%).
По состоянию на 1 мая текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8%, 22,9% человек моложе трудоспособного и 8,3% – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18% имеют высшее образование, 38,6% – среднее специальное образование, 37,4% – общее среднее образование и 5,9% не имеют образования.
Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 112,6 тыс. этнических казахов.
Статус кандаса планируют присваивать по новым правилам.