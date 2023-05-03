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Законодательство РК

Мажилис ратифицировал поправки в соглашение по СЭЗ Таможенного союза

Мажилис ратифицировал поправки в соглашение по СЭЗ Таможенного союза Фото: parlam.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 3 мая 2023 года ратифицировали проект закона, касающийся свободных экономических зон ЕАЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект Закона РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года".

Протокол был подписан на заседании совета Евразийской экономической комиссии 19 октября 2021 года.

Основная цель протокола – внесение изменений по тексту и в ряде статей соглашения, основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Как отметил глава МИИР Марат Карабаев, протокол предусматривает внесение изменений правового и редакционного характера, в том числе гармонизацию основной терминологии и вопросов таможенного регулирования в соответствии с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Так, понятие "Комиссия Таможенного союза" заменено словом "Евразийская экономическая комиссия" в соответствии с текстом настоящего закона, а также понятие "Территория государства-члена Таможенного союза" понятием "Территория государства-члена Евразийского экономического союза".

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