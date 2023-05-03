Глава МИИР высказался "за" ипотечную программу "7-20-25"

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев считает, что ипотечную программу "7-20-25" нужно продолжать, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 3 мая Марат Карабаев высказался о программе "7-20-25".

"Считаю, что программу следует продолжить. Упомянутые мною 600 млрд будут складываться из количества заявок, поступивших от людей. Но Нацбанк решил ежегодно выделять по 100 млрд денег. В рамках одной программы ничего не остается, кроме того, что вы знаете программы "Счастливая семья", "Шанырак", "7-20-25", "Аренда". Я думаю, что да, эту программу нужно продолжать". Марат Карабаев

При этом 100 млрд, по его мнению, на программу недостаточно.

"Нет, я не думаю, что этого достаточно. 600 миллиардов сейчас получают запросы от людей. Возможности бюджета не безграничны, деньги распределяются в соответствии с возможностями бюджета". Марат Карабаев

Ранее в Нацбанке РК назвали количество людей в Казахстане, купивших жилье по программе "7-20-25".

