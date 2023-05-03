Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава МИИР высказался "за" ипотечную программу "7-20-25"

Казахстан ипотека МИИР РК Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев считает, что ипотечную программу "7-20-25" нужно продолжать, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 3 мая Марат Карабаев высказался о программе "7-20-25".

"Считаю, что программу следует продолжить. Упомянутые мною 600 млрд будут складываться из количества заявок, поступивших от людей. Но Нацбанк решил ежегодно выделять по 100 млрд денег. В рамках одной программы ничего не остается, кроме того, что вы знаете программы "Счастливая семья", "Шанырак", "7-20-25", "Аренда". Я думаю, что да, эту программу нужно продолжать".Марат Карабаев

При этом 100 млрд, по его мнению, на программу недостаточно.

"Нет, я не думаю, что этого достаточно. 600 миллиардов сейчас получают запросы от людей. Возможности бюджета не безграничны, деньги распределяются в соответствии с возможностями бюджета".Марат Карабаев

Ранее в Нацбанке РК назвали количество людей в Казахстане, купивших жилье по программе "7-20-25".

Читайте также

Акмолинцев становится больше

Хайп и клевета: депутат требует прописать ответственность блогеров в законе

Челлендж "Чисто, но опасно": астанчане шокируют мытьем окон

Жадра Жулмухаметова
Марат Карабаев Мажилис Парламента РК МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления