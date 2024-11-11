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Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25"

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 12:29 Фото: Zakon.kz
Нацбанк постановлением от 30 октября 2024 года внес изменения в Программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 января 2025 года вступают в силу обновленные условия выдачи ипотечных жилищных займов.

Так, одним из условий выдачи ипотечных жилищных займов является отсутствие жилья на праве собственности (супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев в Казахстане, подтвержденное сведениями правового кадастра за исключением:

  • наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;
  • жилища, которое признано аварийным.

Кроме того, вводится отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению для военнослужащих срочной службы на период службы плюс 60 дней после ее окончания.

Объем финансирования на 2025 год установлен в размере 100 млрд тенге, но не более 25 млрд тенге в квартал.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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