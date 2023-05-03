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Челлендж "Чисто, но опасно": астанчане шокируют мытьем окон

Челлендж "Чисто, но опасно": астанчане шокируют мытьем окно Фото: pixabay
Несомненно, грязные окна портят впечатление от дома. Однако любителям чистоты не стоит забывать о правилах безопасностях. К примеру, в Казнете широко распространяют видео экстремальной мойки окон астанчан, сообщает Zakon.kz.

Первым был опубликован ролик, на кадрах которого женщина самозабвенно намывает окна на 17-м этаже, стоя на карнизе без страховки.

На другом видео присутствует уже молодой человек, хоть и этажом ниже, но он также добивается идеальной чистоты весьма опасным образом. Автор шутливо называет его "Мистер Пропер".

Комментаторы не оценили поступки жителей столицы:

  • Ключи небось в кармане, на всякий случай, как домой зайти обратно, если сорвешься.
  • Отчаянные домохозяйки.
  • Может, все-таки стоит потратиться на мойщика. Или на спецприборы.
  • Если она упадет, кто будет отвечать?
  • А потом дети смотрят, как такие родители вылазят в окно, и повторяют за ними. А по итогу несчастные случаи.
  • Какая высокая цена у чистого окна.
  • Девочки, берегите себя, не надо настолько быть чистюлями.
  • Раньше я тоже так делала. Только сейчас поняла, что оно этого не стоит. Не за себя переживаю, а за детей своих, которые никому не нужны будут, если меня не станет.
  • Видимо, ипотека долгожданная. Квартиранты бы так явно не старались.
  • Продают швабры с выдвигающейся рукояткой, на конце щетки, как для автомобилей. Недорого. Купите и замойтесь, зачем заморачиваться?

В свою очередь в ДЧС Астаны предупреждают: ежегодно с приходом тепла отмечают рост несчастных случаев как с детьми, так и со взрослыми.

"Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности при мытье окон. Только с начала года в столице зарегистрировано три случая падения детей".Пресс-служба ДЧС Астаны

Конечно, как говорят эксперты, полностью исключить детский травматизм невозможно.

"Но задача родителей ‒ максимально обезопасить своего ребенка. Очень важно для взрослых самим демонстрировать детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что поведение взрослого ‒ пример для подражания".Пресс-служба ДЧС Астаны

Один из последних случаев падения взрослого произошел 1 мая 2023 года.

"Рабочий, мывший окна на фасаде девятиэтажного здания в столице, сорвался вниз и скончался от полученных травм на месте".Пресс-служба ДЧС Астаны

Самые простые советы по безопасному мытью окон:

  • Перед тем, как браться за мытье окон, убедитесь в прочности подоконника и оконной рамы.
  • Убедитесь, что стремянка стоит равно и устойчиво, не подкладывайте для увеличения высоты под нее другие предметы.
  • Не облокачивайтесь на раму, не открывайте при мытье наружную и внутреннюю оконную створки одновременно.
  • Не наливайте в ведро воды до краев – мыльная жидкость может пролиться на подоконник.
  • Не ставьте на подоконник ведра с водой.
  • Оставьте рядом с окном побольше места для свободного передвижения при необходимости.
  • Не касайтесь при мытье окон мокрой губкой электроприборов, стоящих рядом.
  • Не вставайте при мытье окон на батареи.

И, конечно же, можно пригласить специалистов.

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