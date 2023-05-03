Челлендж "Чисто, но опасно": астанчане шокируют мытьем окон
Фото: pixabay
Несомненно, грязные окна портят впечатление от дома. Однако любителям чистоты не стоит забывать о правилах безопасностях. К примеру, в Казнете широко распространяют видео экстремальной мойки окон астанчан, сообщает Zakon.kz.
Первым был опубликован ролик, на кадрах которого женщина самозабвенно намывает окна на 17-м этаже, стоя на карнизе без страховки.
На другом видео присутствует уже молодой человек, хоть и этажом ниже, но он также добивается идеальной чистоты весьма опасным образом. Автор шутливо называет его "Мистер Пропер".
Комментаторы не оценили поступки жителей столицы:
- Ключи небось в кармане, на всякий случай, как домой зайти обратно, если сорвешься.
- Отчаянные домохозяйки.
- Может, все-таки стоит потратиться на мойщика. Или на спецприборы.
- Если она упадет, кто будет отвечать?
- А потом дети смотрят, как такие родители вылазят в окно, и повторяют за ними. А по итогу несчастные случаи.
- Какая высокая цена у чистого окна.
- Девочки, берегите себя, не надо настолько быть чистюлями.
- Раньше я тоже так делала. Только сейчас поняла, что оно этого не стоит. Не за себя переживаю, а за детей своих, которые никому не нужны будут, если меня не станет.
- Видимо, ипотека долгожданная. Квартиранты бы так явно не старались.
- Продают швабры с выдвигающейся рукояткой, на конце щетки, как для автомобилей. Недорого. Купите и замойтесь, зачем заморачиваться?
В свою очередь в ДЧС Астаны предупреждают: ежегодно с приходом тепла отмечают рост несчастных случаев как с детьми, так и со взрослыми.
"Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности при мытье окон. Только с начала года в столице зарегистрировано три случая падения детей".Пресс-служба ДЧС Астаны
Конечно, как говорят эксперты, полностью исключить детский травматизм невозможно.
"Но задача родителей ‒ максимально обезопасить своего ребенка. Очень важно для взрослых самим демонстрировать детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что поведение взрослого ‒ пример для подражания".Пресс-служба ДЧС Астаны
Один из последних случаев падения взрослого произошел 1 мая 2023 года.
"Рабочий, мывший окна на фасаде девятиэтажного здания в столице, сорвался вниз и скончался от полученных травм на месте".Пресс-служба ДЧС Астаны
Самые простые советы по безопасному мытью окон:
- Перед тем, как браться за мытье окон, убедитесь в прочности подоконника и оконной рамы.
- Убедитесь, что стремянка стоит равно и устойчиво, не подкладывайте для увеличения высоты под нее другие предметы.
- Не облокачивайтесь на раму, не открывайте при мытье наружную и внутреннюю оконную створки одновременно.
- Не наливайте в ведро воды до краев – мыльная жидкость может пролиться на подоконник.
- Не ставьте на подоконник ведра с водой.
- Оставьте рядом с окном побольше места для свободного передвижения при необходимости.
- Не касайтесь при мытье окон мокрой губкой электроприборов, стоящих рядом.
- Не вставайте при мытье окон на батареи.
И, конечно же, можно пригласить специалистов.
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