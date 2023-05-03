Челлендж "Чисто, но опасно": астанчане шокируют мытьем окон

Несомненно, грязные окна портят впечатление от дома. Однако любителям чистоты не стоит забывать о правилах безопасностях. К примеру, в Казнете широко распространяют видео экстремальной мойки окон астанчан, сообщает Zakon.kz.

Первым был опубликован ролик, на кадрах которого женщина самозабвенно намывает окна на 17-м этаже, стоя на карнизе без страховки.

На другом видео присутствует уже молодой человек, хоть и этажом ниже, но он также добивается идеальной чистоты весьма опасным образом. Автор шутливо называет его "Мистер Пропер".

Комментаторы не оценили поступки жителей столицы:

Ключи небось в кармане, на всякий случай, как домой зайти обратно, если сорвешься.

Отчаянные домохозяйки.

Может, все-таки стоит потратиться на мойщика. Или на спецприборы.

Если она упадет, кто будет отвечать?

А потом дети смотрят, как такие родители вылазят в окно, и повторяют за ними. А по итогу несчастные случаи.

Какая высокая цена у чистого окна.

Девочки, берегите себя, не надо настолько быть чистюлями.

Раньше я тоже так делала. Только сейчас поняла, что оно этого не стоит. Не за себя переживаю, а за детей своих, которые никому не нужны будут, если меня не станет.

Видимо, ипотека долгожданная. Квартиранты бы так явно не старались.

Продают швабры с выдвигающейся рукояткой, на конце щетки, как для автомобилей. Недорого. Купите и замойтесь, зачем заморачиваться?

В свою очередь в ДЧС Астаны предупреждают: ежегодно с приходом тепла отмечают рост несчастных случаев как с детьми, так и со взрослыми.

"Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности взрослых и неосторожности при мытье окон. Только с начала года в столице зарегистрировано три случая падения детей". Пресс-служба ДЧС Астаны

Конечно, как говорят эксперты, полностью исключить детский травматизм невозможно.

"Но задача родителей ‒ максимально обезопасить своего ребенка. Очень важно для взрослых самим демонстрировать детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что поведение взрослого ‒ пример для подражания". Пресс-служба ДЧС Астаны

Один из последних случаев падения взрослого произошел 1 мая 2023 года.

"Рабочий, мывший окна на фасаде девятиэтажного здания в столице, сорвался вниз и скончался от полученных травм на месте". Пресс-служба ДЧС Астаны

Самые простые советы по безопасному мытью окон:

Перед тем, как браться за мытье окон, убедитесь в прочности подоконника и оконной рамы.

Убедитесь, что стремянка стоит равно и устойчиво, не подкладывайте для увеличения высоты под нее другие предметы.

Не облокачивайтесь на раму, не открывайте при мытье наружную и внутреннюю оконную створки одновременно.

Не наливайте в ведро воды до краев – мыльная жидкость может пролиться на подоконник.

Не ставьте на подоконник ведра с водой.

Оставьте рядом с окном побольше места для свободного передвижения при необходимости.

Не касайтесь при мытье окон мокрой губкой электроприборов, стоящих рядом.

Не вставайте при мытье окон на батареи.

И, конечно же, можно пригласить специалистов.