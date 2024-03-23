Алматинские спасатели помогли коту, застрявшему между оконной рамой и окном
Фото: пресс-служба МЧС РК
23 марта пожарные спасатели СПЧ -6 Службы пожаротушения ДЧС Алматы спасли кота, застрявшего между оконной рамой и окном на четвертом этаже многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на месте работали командир отделения СПЧ-6 Бертай Кемелхан и водитель-инструктор пожарной автоцистерны АЦ-5-40 Ахмет Сардары.
"Дорогие жители города Алматы! Напоминаем, что в приоритете выездов – жизнь и здоровье людей. Загруженность линии 112 непрофильными звонками или же вопросами информационного характера (в сутки более трех тысяч обращений), а также звонками, связанными с шалостью детей, мешают основной деятельности подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям – предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера!"Пресс-служба ДЧС города Алматы
Также спасатели напомнили алматинцам об экстренные номера: 9103 -– скорая помощь, 9102 – полиция.
Ранее актюбинские спасатели вызволили собаку из колодца.
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