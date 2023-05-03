Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почему Инфантино подарил Токаеву именную футболку с номером 10

Почему Инфантино подарил Токаеву именную футболку с номером 10 Фото: akorda.kz
3 мая 2023 года в Казахстан прилетел президент FIFA Джанни Инфантино, который уже успел встретиться с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба главы государства поделилась фотографиями и видео, где Джанни Инфантино вручает Касым-Жомарту Токаеву именную футболку, а также официальный мяч FIFA.

Почему Инфантино подарили Токаеву именную футболку с номером 10

Фото: akorda.kz

"Инфантино выбрал для Касым-Жомарта Токаева 10-й номер, под которым играли Пеле, Марадона, Зидан и другие легенды футбола", – говорится в сообщении.

Новость по теме

Президент FIFA Джанни Инфантино впервые прилетел в Казахстан

Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино подарил Касым-Жомарту Токаеву именную футболку во время официального визита в Акорде.

Читайте также

На сколько подорожали продукты в Казахстане

В Мангистауской области модернизируют сухопутные пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС

Глава FIFA подарил Токаеву именную футболку

Динара Халдарова
FIFA ФИФА Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления