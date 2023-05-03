Почему Инфантино подарил Токаеву именную футболку с номером 10

Фото: akorda.kz

3 мая 2023 года в Казахстан прилетел президент FIFA Джанни Инфантино, который уже успел встретиться с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

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