Почему Инфантино подарил Токаеву именную футболку с номером 10
Фото: akorda.kz
3 мая 2023 года в Казахстан прилетел президент FIFA Джанни Инфантино, который уже успел встретиться с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба главы государства поделилась фотографиями и видео, где Джанни Инфантино вручает Касым-Жомарту Токаеву именную футболку, а также официальный мяч FIFA.
Фото: akorda.kz
"Инфантино выбрал для Касым-Жомарта Токаева 10-й номер, под которым играли Пеле, Марадона, Зидан и другие легенды футбола", – говорится в сообщении.
Президент FIFA Джанни Инфантино впервые прилетел в Казахстан
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Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино подарил Касым-Жомарту Токаеву именную футболку во время официального визита в Акорде.
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