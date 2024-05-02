Легендарный хоккеист Третьяк подарил Токаеву именную футболку

2 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что легендарный хоккеист подарил президенту Казахстана именную футболку, на которой написал:

"Уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу! Желаю вам побед всегда и везде!"

Снимком с презентом поделилась Акорда.

Фото: akorda.kz

Как отмечается, на встрече были обсуждены вопросы развития хоккея в странах СНГ.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб "Барыс", в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта.

В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира "Qazaqstan Hockey Open 2024", проходящего в эти дни в Астане.

Он с удовлетворением отметил значительный прогресс представителей казахстанского хоккея, который стал возможным благодаря должному вниманию со стороны государства к командным видам спорта.

Фото: akorda.kz

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева и управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова.