Страны СНГ намерены искать и возвращать коррупционные доходы
Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции подписано главой государства 14 октября 2022 года в городе Астане.
Соглашение предусматривает расширение сотрудничества с партнерами в сфере противодействия коррупции по следующим направлениям: оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления, создание и использование специальных информационных систем.
Важным направлением сотрудничества является взаимодействие компетентных органов участников Соглашения в осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции.
В частности, соглашение предусматривает основные задачи сотрудничества:
- выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;
- совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства сторон;
- объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
- обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
- укрепление международного авторитета сторон в сфере противодействия коррупции;
- взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
Основные направления и формы сотрудничества
- оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
- проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
- осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
- обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
- оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
- создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
- разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
- обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
- обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
- научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
- проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
- проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.
Вместе с тем в пояснительной записке указывается, что вступление в силу Соглашения обеспечит функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.