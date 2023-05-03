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Страны СНГ намерены искать и возвращать коррупционные доходы

Страны СНГ намерены совместно бороться с коррупцией Фото: akorda.kz
Подготовлен проект закона "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции", сообщает Zakon.kz.

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции подписано главой государства 14 октября 2022 года в городе Астане.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества с партнерами в сфере противодействия коррупции по следующим направлениям: оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления, создание и использование специальных информационных систем.

Важным направлением сотрудничества является взаимодействие компетентных органов участников Соглашения в осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции.

В частности, соглашение предусматривает основные задачи сотрудничества:

  • выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;
  • совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства сторон;
  • объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
  • обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
  • укрепление международного авторитета сторон в сфере противодействия коррупции;
  • взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.

Основные направления и формы сотрудничества

  • оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
  • проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
  • осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
  • осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
  • обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
  • оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
  • создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
  • разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
  • обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
  • обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
  • подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
  • научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
  • проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
  • проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.

Вместе с тем в пояснительной записке указывается, что вступление в силу Соглашения обеспечит функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.

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