Страны СНГ намерены искать и возвращать коррупционные доходы

Подготовлен проект закона "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции", сообщает Zakon.kz.

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции подписано главой государства 14 октября 2022 года в городе Астане.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества с партнерами в сфере противодействия коррупции по следующим направлениям: оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления, создание и использование специальных информационных систем.

Важным направлением сотрудничества является взаимодействие компетентных органов участников Соглашения в осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции.

В частности, соглашение предусматривает основные задачи сотрудничества:

выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;

совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства сторон;

объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;

обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;

укрепление международного авторитета сторон в сфере противодействия коррупции;

взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.

Основные направления и формы сотрудничества

оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;



проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;

осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;

осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;

обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;

оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;

создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;

разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

обмен результатами антикоррупционного мониторинга;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;

научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;

проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;

проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.

Вместе с тем в пояснительной записке указывается, что вступление в силу Соглашения обеспечит функционирование дополнительного международного правового инструмента по возврату в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.