В спецЦОНах Казахстана случился сбой

Фото: Zakon.kz

В Казахстане зафиксировали недоступность услуг СпецЦОНов 2 и 3 мая. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

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