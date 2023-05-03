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В спецЦОНах Казахстана случился сбой

население, услуги Фото: Zakon.kz
В Казахстане зафиксировали недоступность услуг СпецЦОНов 2 и 3 мая. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Специалисты госкорпорации занимаются устранением проблем по недоступности услуг СпецЦОНов.

"2 мая в специализированных центрах обслуживания населения наблюдалась недоступность услуг по причине технического сбоя сети на стороне госоргана. На сегодняшний день работоспособность частично восстановлена", – говорится в сообщении.

3 мая произошла авария на серверах госкорпорации, поэтому оказание госуслуг приостановили во всех СпецЦОНах страны. Специалисты устраняют проблемы. 

Ранее в пресс-службе рассказали, как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни в мае. 

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