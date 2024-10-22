График работы дежурных спецЦОНов меняется в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане обновили график работы дежурных специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН). Об этом сегодня Zakon.kz рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
В госкорпорации уточнили, что с 22 октября продлевается время работы дежурных спецЦОНов.
"Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 13:00. При этом обычные спецЦОНы будут работать по прежнему графику – с 09:00 до 18:00".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
В "Правительстве для граждан" отметили, что изменения направлены на улучшение доступности государственных услуг для граждан.
"В дежурных специализированных центрах обслуживания населения прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18:00, а выдача документов – до 20:00".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Также сообщается, что дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 09:00 до 18:00.
"С актуальным списком дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно ознакомиться по ссылке", – добавили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
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