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График работы дежурных спецЦОНов меняется в Казахстане

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов Алматы, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:12 Фото: Zakon.kz
В Казахстане обновили график работы дежурных специализированных центров обслуживания населения (спецЦОН). Об этом сегодня Zakon.kz рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В госкорпорации уточнили, что с 22 октября продлевается время работы дежурных спецЦОНов.

"Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 13:00. При этом обычные спецЦОНы будут работать по прежнему графику – с 09:00 до 18:00".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В "Правительстве для граждан" отметили, что изменения направлены на улучшение доступности государственных услуг для граждан.

"В дежурных специализированных центрах обслуживания населения прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18:00, а выдача документов – до 20:00".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Также сообщается, что дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 09:00 до 18:00.

"С актуальным списком дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно ознакомиться по ссылке", – добавили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

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