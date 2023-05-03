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Продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане предлагает депутат

Продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане предлагает депутат Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Наурыз Сайлаубай предложил продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане до тех пор, пока не будет решен вопрос нелегального ввоза в страну таких авто, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Наурыз Сайлаубай напомнил, что 1 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил принять разовую меру по легализации автомобилей, нелегально ввезенных в страну.

В итоге было принято решение легализовать такие авто, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года. Но мажилисмен заявил, что казахстанцы продолжают покупать авто за рубежом по ряду причин, и в будущем такое положение дел, как считает он, может привести к серьезным социальным проблемам.

"Предлагаем продлить срок легализации иностранных транспортных средств до тех пор, пока мы не найдем и не утвердим конкретные меры против незаконного ввоза автомобилей (с иностранной регистрацией. – Прим. ред.) в страну", – предложил Наурыз Сайлаубай.

Говоря об этом, мажилисмен указал на социальную составляющую вопроса.

"Среди владельцев этих автомобилей есть матери-одиночки, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, молодые люди до 35 лет", – добавил Наурыз Сайлаубай.

Ранее депутат Наурыз Сайлаубай озвучил свою версию, почему иностранные автомобили пользуются спросом среди казахстанцев.

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