Путин продлил срок для легализации мигрантов

Президент России Владимир Путин продлил срок легализации для иностранцев в России, сообщает Zakon.kz.

Ранее мигрантам предписывалось урегулировать свой статус до 30 апреля. Теперь, согласно Указу президента, новый крайний срок – 10 сентября 2025 года.

Решение о продлении срока было принято после обращений ряда стран, в том числе Кыргызстана, которые просили дать мигрантам больше времени для легализации. Продление касается тех иностранцев, которые внесены в специальный реестр контролируемых лиц. Он действует с 5 февраля 2025 года и включает людей, находящихся в России нелегально.

Для них предусмотрены ограничения:

нельзя заключать или расторгать брак;

регистрировать транспорт;

открывать бизнес.

За повторные нарушения режима предусмотрена депортация.

28 апреля из Москвы в Астану доставили останки двух солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.