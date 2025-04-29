Путин продлил срок для легализации мигрантов
Фото: Кремль
Президент России Владимир Путин продлил срок легализации для иностранцев в России, сообщает Zakon.kz.
Ранее мигрантам предписывалось урегулировать свой статус до 30 апреля. Теперь, согласно Указу президента, новый крайний срок – 10 сентября 2025 года.
Решение о продлении срока было принято после обращений ряда стран, в том числе Кыргызстана, которые просили дать мигрантам больше времени для легализации. Продление касается тех иностранцев, которые внесены в специальный реестр контролируемых лиц. Он действует с 5 февраля 2025 года и включает людей, находящихся в России нелегально.
Для них предусмотрены ограничения:
- нельзя заключать или расторгать брак;
- регистрировать транспорт;
- открывать бизнес.
За повторные нарушения режима предусмотрена депортация.
28 апреля из Москвы в Астану доставили останки двух солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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