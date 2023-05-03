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Бизнесмена Анатолия Балушкина обвиняют в хищении более 230 млрд тенге

Бизнесмена Анатолия Балушкина обвиняют в хищении более 230 млрд тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя Совета директоров "Азия-Бипэк АВТО" Анатолия Балушкина, гендиректора АО "Азия АВТО" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет.

Кроме того, как уточнили в АФМ, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%.

"Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ".Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.

Ранее подозреваемый Балушкин вызывался Агентством по финансовому мониторингу на 10 февраля для проведения допроса, однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

12 августа 2021 года стало известно, что бизнесмена объявили в розыск: расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

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