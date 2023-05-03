Акорда показала подготовку к приезду Эмомали Рахмона
Фото: akorda.kz
Как в аэропорту Астаны готовятся к приезду президента Таджикистана Эмомали Рахмона, рассказали Zakon.kz в пресс-службе главы Казахстана.
Фото: akorda.kz
В Telegram-канале Борт№1 отмечено, что Эмомали Рахмон прибудет в Астану с государственным визитом.
На сайте президента Таджикистана сказано, что Рахмона сопровождает большая группа официальных лиц, из числа членов правительства, руководители государственных учреждений, ведомств и предприниматели.
Фото: akorda.kz
Известно, 3-4 мая в Астане состоится бизнес-форум Казахстана и Таджикистана.
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