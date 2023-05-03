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Акорда показала подготовку к приезду Эмомали Рахмона

Акорда показала подготовку к приезду Эмомали Рахмона Фото: akorda.kz
Как в аэропорту Астаны готовятся к приезду президента Таджикистана Эмомали Рахмона, рассказали Zakon.kz в пресс-службе главы Казахстана.
Акорда показала подготовку к приезду Эмомали Рахмона

Фото: akorda.kz

В Telegram-канале Борт№1 отмечено, что Эмомали Рахмон прибудет в Астану с государственным визитом.

На сайте президента Таджикистана сказано, что Рахмона сопровождает большая группа официальных лиц, из числа членов правительства, руководители государственных учреждений, ведомств и предприниматели.

Акорда показала подготовку к приезду Эмомали Рахмона

Фото: akorda.kz

Известно, 3-4 мая в Астане состоится бизнес-форум Казахстана и Таджикистана.

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