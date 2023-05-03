Акорда показала подготовку к приезду Эмомали Рахмона

Фото: akorda.kz

Как в аэропорту Астаны готовятся к приезду президента Таджикистана Эмомали Рахмона, рассказали Zakon.kz в пресс-службе главы Казахстана.

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