Снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей предложила депутат

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева на пленарном заседании Мажилиса предложила новые меры поддержки многодетных семьей. В их числе снижение возраста выхода на пенсию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гаухар Танашева в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова отметила, что в Казахстане на данный момент проживает более 530 тыс. многодетных семей.

В рамках поддержки таких семей она предлагает в Кодексе о браке и семье учредить пожизненный статус многодетная семья.

Она также предлагает сохранить пособие для многодетных, несмотря на возраст детей.

"Предлагаем рассмотреть выдачу такого пособия до достижения совершеннолетия младшего ребенка в семье, тогда как сегодня такие семьи теряют свой статус, а вместе с ним и льготы, после достижения 18 лет старшим ребенком", – отметила она.

Кроме того, депутат предлагает снизить возраст выходя на пенсию для многодетных женщин, воспитывающих от 4 детей, до 53 лет.

Ранее в Минтруда объяснили, почему у многодетных забирают их статус после взросления детей.