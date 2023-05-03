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Снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей предложила депутат

Снизить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей предложила депутат Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Гаухар Танашева на пленарном заседании Мажилиса предложила новые меры поддержки многодетных семьей. В их числе снижение возраста выхода на пенсию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гаухар Танашева в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова отметила, что в Казахстане на данный момент проживает более 530 тыс. многодетных семей.

В рамках поддержки таких семей она предлагает в Кодексе о браке и семье учредить пожизненный статус многодетная семья.

Она также предлагает сохранить пособие для многодетных, несмотря на возраст детей.

"Предлагаем рассмотреть выдачу такого  пособия до достижения совершеннолетия младшего ребенка в семье, тогда как сегодня такие семьи теряют свой статус, а вместе с ним и льготы, после достижения 18 лет старшим ребенком", – отметила она. 

Кроме того, депутат предлагает снизить возраст выходя на пенсию для многодетных женщин, воспитывающих от 4 детей, до 53 лет. 

Ранее в Минтруда объяснили, почему у многодетных забирают их статус после взросления детей.

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