Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Платить по 2,3 млн тенге многодетным семьям предлагает депутат

Платить по 2,3 млн тенге многодетным семьям предлагает депутат Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Гаухар Танашева на пленарном заседании палаты 8 ноября 2023 года предложила ввести в Казахстане программу "Семейный капитал" и выплачивать 2,3 млн тенге многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат подняла вопрос государственной поддержки семей с особыми детьми и многодетных семей.

"В нашей стране 550 тыс. многодетных семей и 107 тыс. семей с особенными детьми, более половины из них не имеют жилья. Особым детям нужны особые условия. Во-первых, нам нужны дополнительные средства на здравоохранение. Во-вторых, нам нужно улучшить жилищно-бытовые условия. У нас много матерей, которые не могут купить жилье или найти средства на лечение детей", – заявила Гаухар Танашева.

При этом она призвала обратить внимание на опыт соседних России и Беларуси, которые прилагают усилия для реализации демографической политики, в том числе финансовой поддержки семей.

"В России существует программа "Материнский капитал", которая начала работать в 2007 году. По этой программе при рождении ребенка семья получает помощь в размере 587 тыс. рублей или 3 млн тенге. В Беларуси с 2015 года введена программа "Семейный капитал", которая предусматривает единовременные денежные выплаты для семей при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Его размер составляет 10 тыс. долларов или 4,6 млн тенге. Эти инициативы не только поддерживают российские и белорусские семьи, но и позволяют повысить рождаемость в этих странах. Семьи использовали средства программ для улучшения своих жилищных условий и других нужд", – указала Гаухар Танашева.

Этот механизм, считает депутат, эффективен и показал свои результаты на деле.

"Мы предлагаем ввести программу "Отбасылық капитал" ("Семейный капитал") при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка выделять таким семьям 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге. А также позволить использовать эти средства по трем направлениям. Во-первых, на решение жилищных проблем. Во-вторых, на обучение детей. В-третьих, для улучшения здоровья своих детей. Внедрение такой системы государственной поддержки, как "Семейный капитал", значительно увеличит численность населения в стране и окажет реальную помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации", – уверена Гаухар Танашева.

Ранее депутат Мажилиса Кайрат Балабиев также предложил ввести пакет мер по социальной защите неполных семей, матерей-одиночек и отцов-одиночек.

Читайте также

фермеры не получили компенсацию в связи с засухой
Жамбылские фермеры не получили компенсацию ущерба и требуют объяснений
штормовое предупреждение
Ливень, снег и туман ожидаются на большей части Казахстана в четверг
попытка суицида
В Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления