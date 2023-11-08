Платить по 2,3 млн тенге многодетным семьям предлагает депутат

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева на пленарном заседании палаты 8 ноября 2023 года предложила ввести в Казахстане программу "Семейный капитал" и выплачивать 2,3 млн тенге многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат подняла вопрос государственной поддержки семей с особыми детьми и многодетных семей.

"В нашей стране 550 тыс. многодетных семей и 107 тыс. семей с особенными детьми, более половины из них не имеют жилья. Особым детям нужны особые условия. Во-первых, нам нужны дополнительные средства на здравоохранение. Во-вторых, нам нужно улучшить жилищно-бытовые условия. У нас много матерей, которые не могут купить жилье или найти средства на лечение детей", – заявила Гаухар Танашева.

При этом она призвала обратить внимание на опыт соседних России и Беларуси, которые прилагают усилия для реализации демографической политики, в том числе финансовой поддержки семей.

"В России существует программа "Материнский капитал", которая начала работать в 2007 году. По этой программе при рождении ребенка семья получает помощь в размере 587 тыс. рублей или 3 млн тенге. В Беларуси с 2015 года введена программа "Семейный капитал", которая предусматривает единовременные денежные выплаты для семей при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Его размер составляет 10 тыс. долларов или 4,6 млн тенге. Эти инициативы не только поддерживают российские и белорусские семьи, но и позволяют повысить рождаемость в этих странах. Семьи использовали средства программ для улучшения своих жилищных условий и других нужд", – указала Гаухар Танашева.

Этот механизм, считает депутат, эффективен и показал свои результаты на деле.

"Мы предлагаем ввести программу "Отбасылық капитал" ("Семейный капитал") при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка выделять таким семьям 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге. А также позволить использовать эти средства по трем направлениям. Во-первых, на решение жилищных проблем. Во-вторых, на обучение детей. В-третьих, для улучшения здоровья своих детей. Внедрение такой системы государственной поддержки, как "Семейный капитал", значительно увеличит численность населения в стране и окажет реальную помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации", – уверена Гаухар Танашева.

Ранее депутат Мажилиса Кайрат Балабиев также предложил ввести пакет мер по социальной защите неполных семей, матерей-одиночек и отцов-одиночек.